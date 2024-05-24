Ющенко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1985
Сын: Ющенко Роман Владимирович
Мать ребёнка: Ющенко (Сулимова) Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
11.12.1988
Сын: Ющенко Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Ющенко (Сулимова) Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
04.08.1991
Сын: Ющенко Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Ющенко (Сулимова) Ирина Викторовна