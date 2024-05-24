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Ющенко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ющенко (Сулимова) Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
30.06.1985

Сын: Ющенко Роман Владимирович

Мать ребёнка: Ющенко (Сулимова) Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
11.12.1988

Сын: Ющенко Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Ющенко (Сулимова) Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
04.08.1991

Сын: Ющенко Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Ющенко (Сулимова) Ирина Викторовна

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