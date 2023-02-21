Калмыкова Наталья Исаевна (Титовна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыкова Наталья Исаевна (Титовна?)

Калмыкова Наталья Исаевна (Титовна?)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1883 ст.

Сын: Марина Михайловна

Отец ребёнка: Калмыков Михаил Палович?

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Борис Тимофеевич Орлов Васса Григорьевна Калмыкова
Рождение ребёнка
1890

Сын: Калмыков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Калмыков Михаил Палович?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Михаил Палович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Ермол Михайлович

Отец ребёнка: Калмыков Михаил Палович?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close