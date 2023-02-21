Калмыкова Наталья Исаевна (Титовна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1883 ст.
Сын: Марина Михайловна
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Палович?
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Борис Тимофеевич Орлов Васса Григорьевна Калмыкова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Калмыков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Палович?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Ермол Михайлович
Отец ребёнка: Калмыков Михаил Палович?
Смерть
Неизвестно