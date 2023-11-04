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Кузнецова Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кузнецов Иоанн Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Кузнецов Илларион Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1868 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Матвей Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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