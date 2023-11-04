Кузнецова Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кузнецов Илларион Матвеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович
Рождение ребёнка
25.05.1868 ст.
Сын: Кузнецов Георгий Матвеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно