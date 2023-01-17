Филина Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина Татьяна Михайловна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Филин Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Филин Михаил ( Даниил ) Давыдович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Филин Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Филин Михаил ( Даниил ) Давыдович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Михаил ( Даниил ) Давыдович

Смерть
Неизвестно
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