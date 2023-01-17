Филина Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Филин Михаил ( Даниил ) Давыдович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Филин Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Филин Михаил ( Даниил ) Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно