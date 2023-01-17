Филин Михаил ( Даниил ) Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин Михаил ( Даниил ) Давыдович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Филин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Филина 1 неизвестно

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Филин Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Филина Татьяна Михайловна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Филин Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Филина Татьяна Михайловна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филина 1 неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филина Татьяна Михайловна

Смерть
1786
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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