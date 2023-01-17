Филин Михаил ( Даниил ) Давыдович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Филина 1 неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Филина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Филин Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Филина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филина 1 неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786