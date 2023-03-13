Осокинъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Осокинъ Федосей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Осокина Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Осокинъ Петръ
Мать ребёнка: Осокина Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1785
Сын: Осокинъ Корнила
Мать ребёнка: Осокина Фекла Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осокина Фекла Ильина