Осокинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокинъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Осокинъ Федосей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Осокина Фекла Ильина

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Осокинъ Петръ

Мать ребёнка: Осокина Фекла Ильина

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Осокинъ Корнила

Мать ребёнка: Осокина Фекла Ильина

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Фекла Ильина

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