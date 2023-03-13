Осокина Фекла Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Осокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Осокинъ Петръ
Отец ребёнка: Осокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Осокинъ Корнила
Отец ребёнка: Осокинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осокинъ Федоръ