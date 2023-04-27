Isenburg-Büdingen Luther von — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Isenburg-Büdingen Luther von

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1272

Пол

Мужской

Отец

Около 1258 г.р.

Мать

Около 1240 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1272

Отец: von Isenburg-Kleeburg Ludwig

Мать: von Tübingen-Gießen (von Tübingen-Gießen) Heilwig

Рождение ребёнка
Около 1320

Сын: Isenburg-Büdingen Heinrich von

Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Isengard

Рождение ребёнка
Около 1320

Дочь: (von Isenburg-Büdingen) Heilwig

Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Isengard

Рождение ребёнка
1332

Сын: von Isenburg-Grenzau Philipp

Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Isengard

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