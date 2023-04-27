Isenburg-Büdingen Luther von
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1272
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1272
Рождение ребёнка
Около 1320
Сын: Isenburg-Büdingen Heinrich von
Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Isengard
Рождение ребёнка
Около 1320
Дочь: (von Isenburg-Büdingen) Heilwig
Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Isengard
Рождение ребёнка
1332
Сын: von Isenburg-Grenzau Philipp
Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Isengard