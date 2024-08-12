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Фель Мирон (Мейер)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1835 и 1840

Дата смерти

1926 или 1927

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фель Брайндл

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мамзель (Фель) Мириам (Марим) Мироновна

Мать ребёнка: Фель Брайндл

Рождение ребёнка
1865

Сын: Фель Исай (Шайя) Миронович

Мать ребёнка: Фель Брайндл

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Литвак (Фель) Миндл Мироновна

Мать ребёнка: Фель Брайндл

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Фель Анна (Энна) Мироновна

Мать ребёнка: Фель Брайндл

Славута, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Котел (Фель) Шендлия (Шейндл) Мироновна

Мать ребёнка: Фель Брайндл

Славута, Хмельницька область
Смерть
1926 или 1927
Славута, Хмельницька область

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