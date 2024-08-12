Фель Мирон (Мейер)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1835 и 1840
Дата смерти1926 или 1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фель Брайндл
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мамзель (Фель) Мириам (Марим) Мироновна
Мать ребёнка: Фель Брайндл
Рождение ребёнка
1865
Сын: Фель Исай (Шайя) Миронович
Мать ребёнка: Фель Брайндл
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Литвак (Фель) Миндл Мироновна
Мать ребёнка: Фель Брайндл
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Фель Анна (Энна) Мироновна
Мать ребёнка: Фель Брайндл
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Котел (Фель) Шендлия (Шейндл) Мироновна
Мать ребёнка: Фель Брайндл
Смерть
1926 или 1927