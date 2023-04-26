Жужлева Евфросинья Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужлева Евфросинья Сафронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жужлев Филат (Феофилакт) Иванович

Отец ребёнка: Жужлев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Жужлев Макар Иванович

Отец ребёнка: Жужлев Иван Иванович

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно

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