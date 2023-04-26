Жужлева Евфросинья Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жужлев Филат (Феофилакт) Иванович
Отец ребёнка: Жужлев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Жужлев Иван Иванович
Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно