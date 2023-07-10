Ульянина (Дудинская) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянина (Дудинская) Александра Николаевна

Ульянина (Дудинская) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

20.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1889

Муж: Ульянин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
18.12.1890

Сын: Ульянин Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Ульянин Фёдор Алексеевич

Шматово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
02.07.1892

Дочь: Ульянина Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Ульянин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
02.07.1892

Сын: Ульянин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Ульянин Фёдор Алексеевич

Смерть
20.11.1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.