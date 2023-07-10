Ульянина (Дудинская) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти20.11.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
18.12.1890
Сын: Ульянин Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Ульянин Фёдор Алексеевич
Шматово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
02.07.1892
Дочь: Ульянина Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Ульянин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.07.1892
Сын: Ульянин Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Ульянин Фёдор Алексеевич
Смерть
20.11.1941