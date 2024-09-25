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Гордеева Параскева Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Ефим Малахиев

Рождение ребёнка
20.12.1909 ст.

Дочь: (Гордеева) Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев

Екатериновка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Гордеев Иоанн Ефимович

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев

Екатериновка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Трофименко (Гордеева) Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев

Екатериновка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Гордеев Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев

Екатериновка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.02.1915 ст.

Сын: Гордеев Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев

Екатериновка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.12.1920

Дочь: Ермачкова (Гордеева) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев

Екатериновка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гордеев Константин Ефимович

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев

Екатериновка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Гордеева) Софья Ефимовна

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев

Екатериновка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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