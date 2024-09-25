Гордеева Параскева Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1909 ст.
Дочь: (Гордеева) Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев
Рождение ребёнка
17.09.1911
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Трофименко (Гордеева) Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев
Рождение ребёнка
01.02.1915
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев
Рождение ребёнка
01.02.1915 ст.
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев
Рождение ребёнка
26.12.1920
Дочь: Ермачкова (Гордеева) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гордеев Константин Ефимович
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Гордеева) Софья Ефимовна
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Малахиев