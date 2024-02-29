Пономарева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Пономарев Иван Феклисович
Отец ребёнка: Пономарев Феклис Федорович
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Пономарев Василий? Феклисович
Отец ребёнка: Пономарев Феклис Федорович
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Пономарева) Аграпена Феклисовна
Отец ребёнка: Пономарев Феклис Федорович
Рождение ребёнка
После 1795
Сын: Пономарев Иван Феклисович
Отец ребёнка: Пономарев Феклис Федорович
Смерть
Неизвестно