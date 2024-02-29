Пономарев Феклис Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Феклис Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Пономарев Фёдор Фирсович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Матрена

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Пономарев Иван Феклисович

Мать ребёнка: Пономарева Матрена

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Пономарев Василий? Феклисович

Мать ребёнка: Пономарева Матрена

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Пономарева) Аграпена Феклисовна

Мать ребёнка: Пономарева Матрена

Рождение ребёнка
После 1795

Сын: Пономарев Иван Феклисович

Мать ребёнка: Пономарева Матрена

Смерть
Неизвестно

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