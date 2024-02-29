Пономарев Феклис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Пономарев Фёдор Фирсович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Матрена
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Пономарев Иван Феклисович
Мать ребёнка: Пономарева Матрена
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Пономарев Василий? Феклисович
Мать ребёнка: Пономарева Матрена
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Пономарева) Аграпена Феклисовна
Мать ребёнка: Пономарева Матрена
Рождение ребёнка
После 1795
Сын: Пономарев Иван Феклисович
Мать ребёнка: Пономарева Матрена
Смерть
Неизвестно