Ходырева (Авинова) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Авинов Иван Денисович
Мать: Авинова Елена Филипповна
Бракосочетание
02.02.1898
Муж: Ходырев Семен Ильич
Рождение ребёнка
12.10.1900
Сын: Ходырев Евфимий Семенович
Отец ребёнка: Ходырев Семен Ильич
Рождение ребёнка
19.09.1910
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Ходырев Семен Ильич
Смерть
Неизвестно