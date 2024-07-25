Ходырева (Авинова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Авинова) Матрона Ивановна

Место рождения

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Авинов Иван Денисович

Мать: Авинова Елена Филипповна

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Ходырев Семен Ильич

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Ходырев Евфимий Семенович

Отец ребёнка: Ходырев Семен Ильич

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1910

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Ходырев Семен Ильич

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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