Фролова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аграшев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграшева-Митцых Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Аграшев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
29.10.1952
Дочь: Аграшева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Аграшев Михаил Павлович
Смерть
06.03.2006