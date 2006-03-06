Фролова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аграшев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Аграшев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграшева-Митцых Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Аграшев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
29.10.1952

Дочь: Аграшева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Аграшев Михаил Павлович

Смерть
06.03.2006

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