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Соловьев Алексей Тимофеевич

Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Тимофей Андреевич

Мать: Соловьева Феоктиста Исидорова

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Анастасия Лукояновна

Рождение ребёнка
30.07.1904

Сын: Соловьев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Соловьева Анастасия Лукояновна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: (Соловьева) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьева Анастасия Лукояновна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.06.1910 ст.

Дочь: (Соловьева) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьева Анастасия Лукояновна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: (Соловьева) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьева Анастасия Лукояновна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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