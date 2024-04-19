Соловьев Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1904
Сын: Соловьев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Соловьева Анастасия Лукояновна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: (Соловьева) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьева Анастасия Лукояновна
Рождение ребёнка
21.06.1910 ст.
Дочь: (Соловьева) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьева Анастасия Лукояновна
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: (Соловьева) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьева Анастасия Лукояновна
Смерть
Неизвестно