Гладкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Контауров Иван Иванович

Мать: Контаурова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1914

Дочь: Данюкова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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