Гладкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1914
Дочь: Данюкова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Гладков Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно