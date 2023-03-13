Кутукова (Тропова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутукова (Тропова) Евдокия

Кутукова (Тропова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогалева (Кутукова) Ксения

Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшина (Кутукова) Агриппина

Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева (Кутукова) Анна

Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Демидъ

Рождение ребёнка
22.07.1883

Дочь: Сухова (Кутукова) Анна

Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кутуковъ Николай

Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кутуковъ Макаръ

Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.