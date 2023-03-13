Кутукова (Тропова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогалева (Кутукова) Ксения
Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшина (Кутукова) Агриппина
Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева (Кутукова) Анна
Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Демидъ
Рождение ребёнка
22.07.1883
Дочь: Сухова (Кутукова) Анна
Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кутуковъ Николай
Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кутуковъ Макаръ
Отец ребёнка: Кутуковъ Демидъ