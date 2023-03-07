Сухова (Кутукова) Анна
Место рождения
Дата рождения22.07.1883
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1883
Отец: Кутуковъ Демидъ
Мать: Кутукова Евдокия
Бракосочетание
02.02.1901
Муж: Суховъ Сидоръ
Рождение ребёнка
17.01.1909
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Суховъ Сидоръ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1912
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Суховъ Сидоръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
1912
Сын: Суховъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суховъ Сидоръ