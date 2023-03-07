Сухова (Кутукова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Кутукова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.07.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1883

Отец: Кутуковъ Демидъ

Мать: Кутукова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1901

Муж: Суховъ Сидоръ

Рождение ребёнка
17.01.1909

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Суховъ Сидоръ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1912

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Суховъ Сидоръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
1912

Сын: Суховъ Михаилъ

Отец ребёнка: Суховъ Сидоръ

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