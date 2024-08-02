Ушаков Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1717 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.

Отец: Ушаков Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Сын: Ушаков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Дочь: Маврина (Ушакова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ушакова Екатерина Максимовна

Смерть
Неизвестно

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