Ушаков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.
Отец: Ушаков Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Сын: Ушаков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Дочь: Маврина (Ушакова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ушакова Екатерина Максимовна
Смерть
Неизвестно