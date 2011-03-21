Горбатова (Диянова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1925
Дата смерти21.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1925
Отец: Диянов Василий
Мать: Диянова (Аверина) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбатов Федор
Рождение ребёнка
12.08.1949
Дочь: Климова (Горбатова) Светлана
Отец ребёнка: Горбатов Федор
Рождение ребёнка
06.11.1951
Сын: Горбатов Александр
Отец ребёнка: Горбатов Федор
Рождение ребёнка
08.10.1953
Рождение ребёнка
30.09.1961
Рождение ребёнка
26.04.1966
Смерть
21.03.2011
Похороны
Неизвестно
Власиха, город Барнаул, Алтайский край