Горбатова (Диянова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатова (Диянова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1925

Дата смерти

21.03.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1925

Отец: Диянов Василий

Мать: Диянова (Аверина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатов Федор

Рождение ребёнка
12.08.1949

Дочь: Климова (Горбатова) Светлана

Отец ребёнка: Горбатов Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.11.1951

Сын: Горбатов Александр

Отец ребёнка: Горбатов Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбатов Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбатов Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбатов Федор

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
21.03.2011
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Власиха, город Барнаул, Алтайский край

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