Колотиевская Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотиевский Максим Николаевич
Отец ребёнка: Колотиевский Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотиевский Антон Николаевич
Отец ребёнка: Колотиевский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно