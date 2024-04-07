Колотиевская Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотиевская Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотиевский Максим Николаевич

Отец ребёнка: Колотиевский Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотиевский Антон Николаевич

Отец ребёнка: Колотиевский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотиевский Николай Иванович

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