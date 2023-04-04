Левин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: Коздоба (Левина) Циля
Мать ребёнка: Левина (Рабинович) Евгения
Рождение ребёнка
1909
Сын: Коздоба Яков
Мать ребёнка: Левина (Рабинович) Евгения
Смерть
1931