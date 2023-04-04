Левин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина (Рабинович) Евгения

Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: Коздоба (Левина) Циля

Мать ребёнка: Левина (Рабинович) Евгения

Рождение ребёнка
1909

Сын: Коздоба Яков

Мать ребёнка: Левина (Рабинович) Евгения

Смерть
1931

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