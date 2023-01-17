Ковалева Агафия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Китаева Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Ковалев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ковалев Трофим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно