Ковалева Агафия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Агафия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Китаева Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Ковалев Трофим Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ковалев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Ковалев Трофим Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Трофим Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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