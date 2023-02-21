Малгин Петр Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1685
Отец: Малгин Никон Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Малгина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Малгина Катерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно