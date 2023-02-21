Малгин Петр Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малгин Петр Никонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1685

Отец: Малгин Никон Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Малгина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Малгина Катерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Малгин Максим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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