Агаркова (Истомина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаркова (Истомина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1868 ст.

Сын: Агарков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Агарков Василий Ерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1870 ст.

Сын: Агарков Нестор Васильевич

Отец ребёнка: Агарков Василий Ерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1875

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Агарков Василий Ерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1876 ст.

Сын: Агарков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Агарков Василий Ерофеевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агарков Василий Ерофеевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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