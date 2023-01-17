Агаркова (Истомина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1868 ст.
Отец ребёнка: Агарков Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
24.07.1870 ст.
Сын: Агарков Нестор Васильевич
Отец ребёнка: Агарков Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
14.07.1875
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Агарков Василий Ерофеевич
Рождение ребёнка
05.12.1876 ст.
Сын: Агарков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Агарков Василий Ерофеевич
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно