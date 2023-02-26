Феодосия (Иосифова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1842
Дочь: Варвара Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Алексеев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Илларионова
Отец ребёнка: Илларион Алексеев
Рождение ребёнка
21.03.1844
Сын: Захарий Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Алексеев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1846
Сын: Фёдор Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Алексеев
д.Цурково
Рождение ребёнка
29.05.1848
Сын: Исаак Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Алексеев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1854
Сын: Елизар Илларионов
Отец ребёнка: Илларион Алексеев
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илларион Алексеев
Смерть
Неизвестно