Феодосия (Иосифова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия (Иосифова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1842

Дочь: Варвара Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Алексеев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Илларионова

Отец ребёнка: Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
21.03.1844

Сын: Захарий Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Алексеев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1846

Сын: Фёдор Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Алексеев

д.Цурково
Рождение ребёнка
29.05.1848

Сын: Исаак Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Алексеев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1854

Сын: Елизар Илларионов

Отец ребёнка: Илларион Алексеев

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларион Алексеев

Смерть
Неизвестно
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