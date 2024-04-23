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Курдюков Павел Евграфиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курдюков Евграф Осипович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.

Сын: Кордюков Георгий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Линдо-Пустынь, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.

Дочь: Курдюкова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Анна Васильева

Линдо-Пустынь, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1908

Сын: Кордюков Николай Павлович

Мать ребёнка: Анна Васильева

Линдо-Пустынь, город Бор, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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