Курдюков Павел Евграфиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курдюков Евграф Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.
Сын: Кордюков Георгий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.
Дочь: Курдюкова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
27.01.1908
Сын: Кордюков Николай Павлович
Мать ребёнка: Анна Васильева
Смерть
Неизвестно