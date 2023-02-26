Анна Агапиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Агапиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1856

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Николай Еремеев

Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1859

Дочь: Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Николай Еремеев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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