Анна Агапиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1856
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Николай Еремеев
Николинки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1859
Дочь: Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Николай Еремеев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно