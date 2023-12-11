Самойлов Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойлов Афанасий
Мать: Мария Марийка Маринка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Самойлов Антонин Михайлович
Мать ребёнка: Самойлова Мария Ивановна
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самойлова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно