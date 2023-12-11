Самойлов Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Михаил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Афанасий

Мать: Мария Марийка Маринка

Рождение ребёнка
1925

Сын: Самойлов Антонин Михайлович

Мать ребёнка: Самойлова Мария Ивановна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Самойлова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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