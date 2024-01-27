Patapoff Потапов Китай Kitay Elaich Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Patapoff Потапов Китай Kitay Elaich Ильич

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.09.1881

Сын: Patapoff William Kitay Elaich

Мать ребёнка: Patapoff Irena

Россия
Рождение ребёнка
15.02.1884

Дочь: Poppin Fenya Kitay

Мать ребёнка: Patapoff Irena

Russia
Бракосочетание
До 1884

Жена: Patapoff Irena

Russia
Смерть
Неизвестно
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