Patapoff Потапов Китай Kitay Elaich Ильич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1881
Сын: Patapoff William Kitay Elaich
Мать ребёнка: Patapoff Irena
Россия
Рождение ребёнка
15.02.1884
Дочь: Poppin Fenya Kitay
Мать ребёнка: Patapoff Irena
Russia
Бракосочетание
До 1884
Жена: Patapoff Irena
Russia
Смерть
Неизвестно