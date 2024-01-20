Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бердников Дмитрий Климентович

Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Бердников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бердников Дмитрий Климентович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бердников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бердников Дмитрий Климентович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бердников Дмитрий Климентович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Дмитрий Климентович

Смерть
Неизвестно
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