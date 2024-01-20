Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бердников Дмитрий Климентович
Рождение ребёнка
01.03.1914
Сын: Бердников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бердников Дмитрий Климентович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бердников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бердников Дмитрий Климентович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бердников Дмитрий Климентович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно