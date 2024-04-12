Карбузанов Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926
Отец: Карбузанов Андрей Филиппович
Мать: Татьяна
Военная служба
С 09.05.1943 по 01.10.1976
ЦАМО РФ , шк-82, ящ-1
Военная награда
30.04.1954
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , шк-37ф, ящ-11
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Долгопрудный Московская область Россия