Карбузанов Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарбузанов Виктор Андреевич

Карбузанов Виктор Андреевич

avatar

Место рождения

Старые Сиваи, Хиславичский район, Смоленская область

Дата рождения

09.05.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1926

Отец: Карбузанов Андрей Филиппович

Мать: Татьяна

Старые Сиваи, Хиславичский район, Смоленская область
Военная служба
С 09.05.1943 по 01.10.1976
ЦАМО РФ , шк-82, ящ-1
Военная награда
30.04.1954
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , шк-37ф, ящ-11
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Долгопрудный Московская область Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close