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Юдаев Василий Федорович

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Место рождения

Рязанская обл., Больше-Коровинский р-н, д. Бойчицы

Дата рождения

01.01.1903

Дата смерти

Около 05.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: Юдаев Феодор Кузьмин

Мать: ?

Рязанская обл., Больше-Коровинский р-н, д. Бойчицы
Военная служба
07.07.1941
Красногорский РВК, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдаева Мария Фроловна

Смерть
Около 05.10.1941
Смоленская обл., Вязьма
Причина смерти: Погиб на ВОВ
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