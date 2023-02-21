Юдаев Василий Федорович
Место рожденияРязанская обл., Больше-Коровинский р-н, д. Бойчицы
Дата рождения01.01.1903
Дата смертиОколо 05.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903
Отец: Юдаев Феодор Кузьмин
Мать: ?
Рязанская обл., Больше-Коровинский р-н, д. Бойчицы
Военная служба
07.07.1941
Красногорский РВК, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдаева Мария Фроловна
Смерть
Около 05.10.1941
Смоленская обл., Вязьма
Причина смерти: Погиб на ВОВ