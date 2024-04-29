Небо (Naeboe) Эдгар Богданович (Edgar Georg)
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения25.07.1874
Дата смерти30.12.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1874
Отец: Небо (Naeboe) Богдан Федорович (Готгард) (Gotthardt Eduard)
Мать: Небо (Naeboe) (Гот (Hoth)) Елизавета (Elisabeth Betsy) (Elisabeth, Betsy)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1916
Мать ребёнка: (Кригер (Krieger)) Марселла (Marcelle)
Смерть
30.12.1942
Vyborg, Vyborgsky District, Leningrad Oblast, Russia