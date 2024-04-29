Небо (Naeboe) Эдгар Богданович (Edgar Georg) 25.07.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Небо (Naeboe) Эдгар Богданович (Edgar Georg)

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

25.07.1874

Дата смерти

30.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1874

Отец: Небо (Naeboe) Богдан Федорович (Готгард) (Gotthardt Eduard)

Мать: Небо (Naeboe) (Гот (Hoth)) Елизавета (Elisabeth Betsy) (Elisabeth, Betsy)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кригер (Krieger)) Марселла (Marcelle)

Рождение ребёнка
09.12.1916

Сын: Næboe Oleg Hjalmar Leon

Мать ребёнка: (Кригер (Krieger)) Марселла (Marcelle)

Смерть
30.12.1942
Vyborg, Vyborgsky District, Leningrad Oblast, Russia

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