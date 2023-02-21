Куликов Юрий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1968
Отец: Куликов Борис
Рождение ребёнка
22.12.1991
Дочь: Готфрид Антонина Юрьевна
Мать ребёнка: Куликова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Владислав Юрьевич
Мать ребёнка: Куликова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куликова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Галина