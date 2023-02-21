Куликов Юрий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Юрий Борисович

Куликов Юрий Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1968

Отец: Куликов Борис

Мать: Куликова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1991

Дочь: Готфрид Антонина Юрьевна

Мать ребёнка: Куликова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Владислав Юрьевич

Мать ребёнка: Куликова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Куликова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Галина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close