Гревениц Абрам Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти07.01.1827 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1756
Отец: Гревениц Илья Герман
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1802 ст.
Жена: Гревениц Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1803 ст.
Сын: Гревениц Григорий Абрамович
Мать ребёнка: Гревениц Анна Николаевна
Закрышкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.01.1827 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния