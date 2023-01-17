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Гревениц Абрам Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

07.01.1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Гревениц Илья Герман

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1802 ст.

Жена: Гревениц Анна Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1803 ст.

Сын: Гревениц Григорий Абрамович

Мать ребёнка: Гревениц Анна Николаевна

Закрышкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.01.1827 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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