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Фомина Васса Мефодьевна

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Место рождения

Ново-Покровское, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.08.1872 ст.

Дата смерти

Около 1958

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1872 ст.

Отец: Брашкин Мефодий Максимович

Мать: Брашкина Иулиания Ивановна

Ново-Покровское, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
?.10.1890 ст.

Муж: Фомин Тимофей Антонович

Мошок, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фомин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович

Поросятево, Мошенская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1901 ст.

Дочь: Боркова Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович

Поросятево, Мошенская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1910 ст.

Сын: Фомин Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович

Поросятево, Мошенская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Оксинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович

Поросятево, Мошенская волость, Судогодский уезд
Смерть
Около 1958
Поросятево, Мошенская волость, Судогодский уезд
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