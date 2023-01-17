Фомина Васса Мефодьевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1872 ст.
Дата смертиОколо 1958
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1872 ст.
Бракосочетание
?.10.1890 ст.
Мошок, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
14.06.1901 ст.
Дочь: Боркова Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
24.03.1910 ст.
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Оксинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Антонович
Смерть
Около 1958