Орлова (Шепелева) Пелагея Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1896 ст.
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.12.1896
Дочь: Орлова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович
Рождение ребёнка
20.05.1899
Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович
Рождение ребёнка
20.06.1904
Сын: Орлов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович
Рождение ребёнка
02.12.1906
Дочь: Орлова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович
Рождение ребёнка
11.09.1913
Дочь: Орлова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович
Смерть
Неизвестно