Орлова (Шепелева) Пелагея Наумовна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлова (Шепелева) Пелагея Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1896 ст.

Муж: Орлов Андрей Акимович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.12.1896

Дочь: Орлова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович

Рождение ребёнка
20.05.1899

Сын: Орлов Никита Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович

Рождение ребёнка
20.06.1904

Сын: Орлов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович

Рождение ребёнка
02.12.1906

Дочь: Орлова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович

Рождение ребёнка
11.09.1913

Дочь: Орлова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Орлов Андрей Акимович

Смерть
Неизвестно

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