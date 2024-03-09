Корепанова (Чихачева) Ольга Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова (Чихачева) Ольга Яковлева

Место рождения

г. Макарьев, Костромская губерния

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Чихачев Яков Дмитриев

Мать: Чихачева Анна Арсентьева

г. Макарьев, Костромская губерния
Бракосочетание
30.07.1889

Муж: Корепанов Николай Павлович

Рождение ребёнка
02.08.1890

Сын: Корепанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Корепанов Николай Павлович

г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.1892

Сын: Корепанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Корепанов Николай Павлович

г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.12.1896

Дочь: Дмитревская Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Корепанов Николай Павлович

г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.08.1901

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Корепанов Николай Павлович

г.Юрьевец, Ивановская область
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