Корепанова (Чихачева) Ольга Яковлева
Место рожденияг. Макарьев, Костромская губерния
Дата рождения1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Чихачев Яков Дмитриев
Мать: Чихачева Анна Арсентьева
г. Макарьев, Костромская губерния
Бракосочетание
30.07.1889
Рождение ребёнка
02.08.1890
Сын: Корепанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Корепанов Николай Павлович
г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.1892
Сын: Корепанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Корепанов Николай Павлович
г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.12.1896
Дочь: Дмитревская Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Корепанов Николай Павлович
г.Юрьевец, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.08.1901
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Корепанов Николай Павлович
г.Юрьевец, Ивановская область