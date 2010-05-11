Веков Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1937
Дата смерти11.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937
Отец: Веков Петр Иванович
Мать: Векова Фекла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Векова жена Михаила
Рождение ребёнка
01.01.1966
Сын: Веков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Векова жена Михаила
Рождение ребёнка
01.01.1966
Сын: Веков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Векова жена Михаила
Смерть
11.05.2010