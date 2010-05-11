Веков Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеков Михаил Петрович

Веков Михаил Петрович

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.01.1937

Дата смерти

11.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1937

Отец: Веков Петр Иванович

Мать: Векова Фекла Яковлевна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векова жена Михаила

Рождение ребёнка
01.01.1966

Сын: Веков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Векова жена Михаила

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1966

Сын: Веков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Векова жена Михаила

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
11.05.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.