Бабкина (Кузнецова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бабкина) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Бабкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларгина (Бабкина) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бабкин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно