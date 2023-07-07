Бабкина (Кузнецова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Кузнецова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бабкина) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Бабкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларгина (Бабкина) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бабкин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Василий Михайлович

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