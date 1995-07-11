Борисполец Иванюта (Никиташка) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисполец Иванюта (Никиташка) Ксения Федоровна

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Место рождения

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

15.01.1906

Дата смерти

11.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.11.1934

Сын: Иванюта Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Иванюта Василий Прохорович

Чкаловское, Спасский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисполец Савелий Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванюта Василий Прохорович

Смерть
11.07.1995
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
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