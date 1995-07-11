Борисполец Иванюта (Никиташка) Ксения Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.01.1906
Дата смерти11.07.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1934
Сын: Иванюта Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Иванюта Василий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1995
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край