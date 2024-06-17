Климова (Губанова-Рыжова) Авдотья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова (Губанова-Рыжова) Авдотья Александровна

Климова (Губанова-Рыжова) Авдотья Александровна

Место рождения

Малое Брянцево, Подольск, Московская область

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Брянцево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Климов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Климова Мария Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Климов Иван Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Климова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Климов Василий Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.