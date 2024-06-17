Климова (Губанова-Рыжова) Авдотья Александровна
Место рождения
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Климов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Климова Мария Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Климов Иван Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Климова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Климов Василий Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр Петрович