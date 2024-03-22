Шороховъ Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШороховъ Прокофий

Шороховъ Прокофий

Место рождения

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шороховъ Гурей

Мать: Шорохова Агафья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шороховъ Павелъ

Мать ребёнка: Шорохова Агафья Дементьева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Шорохова Агафья Дементьева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шорохова Агафья Дементьева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Агафья Дементьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close