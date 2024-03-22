Шороховъ Прокофий
Место рождения
Дата рождения1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Шороховъ Гурей
Мать: Шорохова Агафья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шороховъ Павелъ
Мать ребёнка: Шорохова Агафья Дементьева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Шорохова Агафья Дементьева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шорохова Агафья Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно