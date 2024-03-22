Фон Долгов (Фон Кубэ) Элизабет Вильгельмина Петровна
Место рождения
Дата рождения11.?.1891
Дата смерти25.11.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1891
Бракосочетание
28.02.1916
Муж: Фон Долгов Георг
г. Стокгольм, Королевство Швеция
Рождение ребёнка
?.09.1919
Сын: Фон Долгов Герт-Александр
Отец ребёнка: Фон Долгов Георг
Округ Седерманланд, Королевство Швеция
Рождение ребёнка
28.02.1926
Дочь: Ван Бенинген Уте Ульрика
Отец ребёнка: Фон Долгов Георг
Смерть
25.11.1967
г. Вайзендорф, Средняя Франкония, Бавария, Федеративная Республика Германия