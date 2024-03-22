Фон Долгов (Фон Кубэ) Элизабет Вильгельмина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Долгов (Фон Кубэ) Элизабет Вильгельмина Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.?.1891

Дата смерти

25.11.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
11.?.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.02.1916

Муж: Фон Долгов Георг

г. Стокгольм, Королевство Швеция
Рождение ребёнка
?.09.1919

Сын: Фон Долгов Герт-Александр

Отец ребёнка: Фон Долгов Георг

Округ Седерманланд, Королевство Швеция
Рождение ребёнка
28.02.1926

Дочь: Ван Бенинген Уте Ульрика

Отец ребёнка: Фон Долгов Георг

Смерть
25.11.1967
г. Вайзендорф, Средняя Франкония, Бавария, Федеративная Республика Германия
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