Амосова Тамара Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1969
Дочь: Долинер Елена Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1974
Дочь: Фёдорова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности