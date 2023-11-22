Амосова Тамара Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмосова Тамара Афанасьевна

Амосова Тамара Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1969

Дочь: Долинер Елена Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1974

Дочь: Фёдорова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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