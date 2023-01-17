Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Петровна

Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Иулитта Николаевна

Отец ребёнка: Николай Семенович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Семенович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Семенович

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close