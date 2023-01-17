Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Иулитта Николаевна
Отец ребёнка: Николай Семенович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно