Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Яковлева

Ксения Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1800

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иосифов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
23.07.1800

Сын: Прохор Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иосифов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Иосифов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close