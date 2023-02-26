Ксения Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1800
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иосифов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Рождение ребёнка
23.07.1800
Сын: Прохор Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иосифов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Иосифов
Смерть
Неизвестно